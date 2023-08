Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

Symrise im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 90,86 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 90,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 91,14 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 90,58 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 90,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 17.243 Stück.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,00 EUR. 26,57 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 90,08 EUR fiel das Papier am 13.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,30 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

