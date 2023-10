Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 92,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 92,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 92,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.256 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Abschläge von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,33 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht schlussendlich Verluste

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Symrise eingefahren