Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 97,96 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 97,96 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 97,76 EUR ein. Mit einem Wert von 98,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.145 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 10,80 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,27 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

