Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 95,54 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 95,54 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 95,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 128.118 Stück.

Am 05.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,50 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,54 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

