Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 1,3 Prozent auf 95,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 95,06 EUR. Bei 96,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.217 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2022 markierte das Papier bei 115,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 91,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,90 EUR an.

Am 27.04.2022 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 975,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 950,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. Am 13.03.2024 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,18 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

