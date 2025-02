Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,60 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 98,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,90 EUR. Bisher wurden heute 30.091 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 117,45 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

