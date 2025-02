Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 99,22 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 99,22 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 98,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 51.612 Stück.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 20,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach unten.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,45 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

