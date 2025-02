Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag schwächer

Kurs der Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 98,94 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 98,94 EUR ab. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 98,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.221 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,45 EUR angegeben.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

