Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 101,90 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 101,90 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 102,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.231 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 112,90 EUR markierte der Titel am 25.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach oben. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,45 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

