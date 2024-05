Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 101,20 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 101,20 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.448 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 112,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,56 Prozent. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 13,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.

