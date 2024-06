Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Montagvormittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 113,10 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 113,10 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,10 EUR an. Bei 112,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 8.145 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,04 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Mit Abgaben von 22,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,27 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

