Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 96,28 EUR ab.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 96,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 95,84 EUR. Bei 96,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.151 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,05 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,09 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 975,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

