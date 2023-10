Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 92,44 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 92,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 91,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,08 EUR. Bisher wurden heute 1.523 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 5,47 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,33 EUR.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



