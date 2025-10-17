Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kurseinbußen

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,48 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 78,48 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 77,92 EUR. Bei 78,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 62.251 Aktien.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 34,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

