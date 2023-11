Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 98,52 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 98,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,74 EUR. Bei 97,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 37.805 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (87,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 12,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

