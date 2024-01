Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 95,78 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 95,78 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 94,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.064 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 8,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.090,60 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

