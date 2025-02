Symrise Aktie News: Symrise wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 98,12 EUR nach.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 98,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 97,80 EUR. Bei 98,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.423 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 21,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,40 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,45 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

