Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 98,42 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 98,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 98,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,86 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 3.901 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 21,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 6,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

