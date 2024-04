Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag gesucht

Symrise im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 102,90 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 102,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 103,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 85.232 Stück.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,18 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Aktie aus.

