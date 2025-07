Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 89,74 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 89,74 EUR nach oben. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 90,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,88 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.770 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 28,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,31 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,90 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

