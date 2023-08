Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 88,14 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 88,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 87,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.456 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,60 EUR) erklomm das Papier am 20.08.2022. 30,02 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 87,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 0,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,86 EUR je Aktie belaufen.

