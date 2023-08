Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 89,22 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 89,22 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 88,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,16 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.246 Stück gehandelt.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 114,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 22,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 88,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,80 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

