Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 90,26 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 90,26 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 90,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.087 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 112,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 2,55 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

