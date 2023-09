Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 91,46 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 91,46 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 91,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.488 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,91 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 975,00 EUR eingefahren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

