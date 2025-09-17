Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 77,52 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 78,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,90 EUR. Bisher wurden heute 106.557 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,28 EUR am 17.09.2025. Mit Abgaben von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro