Symrise Aktie News: Symrise wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,56 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 91,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 91,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.344 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,33 EUR aus.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

