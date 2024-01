Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit Einbußen

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 94,88 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 94,88 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 94,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.109 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. 16,30 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 8,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,91 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.090,60 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

