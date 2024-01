Symrise Aktie News: Symrise fällt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 94,00 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 94,00 EUR nach. Bei 94,00 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 204.571 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,39 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 106,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

