Symrise Aktie News: Symrise am Mittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Symrise. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 97,92 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 97,92 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 98,06 EUR. Bei 96,88 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,66 EUR. Zuletzt wechselten 29.308 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 11,26 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 12,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 106,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

