Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 97,56 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 97,56 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.052 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,11 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,05 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.090,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.090,60 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

