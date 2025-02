Symrise Aktie News: Symrise verliert am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 95,88 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 95,88 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 95,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.329 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

