Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 98,32 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 98,32 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,44 EUR. Mit einem Wert von 98,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.535 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 21,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (91,84 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

