Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 108,20 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 108,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,45 EUR aus. Bei 108,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 29.239 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,10 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.090,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 1.090,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,21 EUR je Symrise-Aktie.

