Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 94,08 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 94,08 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,54 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.065 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 32,87 Prozent wieder erreichen. Am 17.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 2,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,31 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,93 EUR im Jahr 2025 aus.

