Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 105,55 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 105,55 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,75 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 278.093 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 112,90 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 6,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 17,21 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,18 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

