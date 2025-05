Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 103,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 103,60 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 104,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.702 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,66 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 16,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 112,25 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

