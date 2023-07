Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag freundlich

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 96,48 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,48 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,18 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 1.691 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 16,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 90,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,09 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

