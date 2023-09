Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 89,28 EUR ab.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 89,28 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 89,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.273 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 87,96 EUR fiel das Papier am 18.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,91 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

