Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 89,82 EUR ab.

Das Papier von Symrise befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 89,82 EUR ab. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.175 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 25,31 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,07 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 107,91 EUR an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,84 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

