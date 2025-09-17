Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 77,42 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 77,42 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 77,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.253 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 61,46 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,47 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

