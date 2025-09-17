DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 77,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
77,60 EUR 0,14 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 77,42 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 77,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.253 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 61,46 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,47 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

