Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 77,16 EUR abwärts.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 77,16 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 77,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.380 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 1,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

