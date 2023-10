Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittag ins Plus

Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI letztendlich in Rot

IFF Launches Sound Logo to Illustrate Multi-sensory Dimensions of Scent

IFF Launches Sound Logo to Illustrate Multi-sensory Dimensions of Scent

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

Heute im Fokus

Nokia kündigt Stellenabbau an. OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben. Nordea profitiert von höheren Zinsen. Nestlé mit niedrigerem Umsatz. Clariant setzt sich gegen Schadensersatzforderung von Shell zur Wehr. Roche vermeldet Umsatzplus. Elon Musk will Twitter-Nachfolger X wohl in EU nicht mehr betreiben. GM und Honda kooperieren bei Robotaxis.