Symrise Aktie News: Symrise legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,96 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 91,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 92,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.711 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 5,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,33 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,84 EUR je Aktie.

