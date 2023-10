Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag tiefer

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 90,86 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 90,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,68 EUR aus. Bei 90,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 4.970 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 112,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 23,87 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,33 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

