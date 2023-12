Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 99,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 99,10 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,84 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.983 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 13,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00 EUR an.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

