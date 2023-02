Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 97,00 EUR zu. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,24 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.950 Symrise-Aktien.

Am 08.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 115,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 16,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,94 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,90 EUR.

Symrise veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 950,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

