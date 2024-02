Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Nachmittag fester

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,52 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,52 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.798 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 12,01 Prozent zulegen. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 107,58 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

