Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 98,36 EUR.

Mit einem Kurs von 98,36 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 98,72 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 98,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.940 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,19 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Am 05.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

