Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Mittag zu

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 96,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.583 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Gewinne von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 91,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,45 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

