Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 96,12 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 96,12 EUR. Bei 96,18 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 96,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.069 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 30,05 Prozent wieder erreichen. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,45 EUR an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

